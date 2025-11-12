Прокуратура проверит сысертскую кадетскую школу после отравления учеников

Сысертская межрайонная прокуратура начала проверку информации об ухудшении состояния здоровья учащихся ГБОУ Свердловской области КШИ «Свердловский кадетский корпус имени капитана 1-го ранга М. В. Банных», сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, несколько учеников школы обратились за медицинской помощью с жалобами на рвоту и недомогание. Точное число заболевших пока не установлено.

Сотрудники Роспотребнадзора организовали проверку, в том числе в столовой школы. Прокуратура изучает документы по организации питания и закупке продуктов. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Полина Бабинцева