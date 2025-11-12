В Татарстане на 70-летнюю жительницу завели уголовное дело об убийстве сестры

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 70-летней жительницы Кукморского района, ее подозревают в убийстве сестры. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

В одном из сел Кукморского района Татарстана 8 ноября обнаружили тело 64-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти — у женщины были травмы головы.

По данным следствия, 6 ноября между убитой и ее сестрой произошел конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры подозреваемая нанесла потерпевшей множественные удары камнем по голове, после чего ушла домой.

Через два дня тело погибшей обнаружила родственница. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Анна Кайдалова