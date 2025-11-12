Под видом строителей в Нижегородской области легализовали пять тысяч мигрантов

В Нижегородской области пресечена деятельность межэтнической преступной группы, которая помогла пяти тысячам нелегальных мигрантов легализоваться в России под видом сотрудников строительных компаний. По данным регионального управления ФСБ, в группу входили семь человек.

Они оформляли фиктивные документы по трудоустройству иностранцев в подконтрольные формально-легитимные строительных компании.

Мигранты получали и переоформляли патенты на осуществление трудовой деятельности и продлевали разрешения на временное проживание и вид на жительство в России, на территории Нижегородской области.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников и всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов.

Андрей Репин