В Орске руководителя УК привлекли к ответственности за протекающую крышу

Прокуратура Октябрьского района Орска внесла представление директору управляющей компании за ненадлежащее содержание общедомового имущества. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Руководитель УК привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

По данным надзорного ведомства, в управляющую компанию поступила заявка от жителя дома на ул. Горького, 118 о протекании кровли. В тот же день был проведен осмотр, но работы организация провела лишь спустя неделю. В мае этого года гражданин вновь обратил внимание управляющей компании на следы от протечек в квартире, однако ремонтные работы провели только в августе.

Руфия Кутляева