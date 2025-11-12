С перфоратором и без

Жители Башкирии с приходом осени стали активнее обновлять интерьер в своих квартирах и домах. В сентябре-октябре объём мобильного трафика на сайты строительных магазинов увеличился в 3,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исследованием на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов поделились аналитики МегаФона.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Так, продажи товаров для ремонта на маркетплейсах с начала года выросли в 1,7 раза. Рост продаж строительных материалов и инструментов начался в июле — на этот месяц пришлось 12% всех покупок против 8% в январе. При этом наибольшую активность зафиксировали в сентябре (14%).

Самой популярной категорией стала электрика — 12% от общего числа продаж с начала года. Башкортостанцы, в частности, занимались электромонтажом, установкой звонков и систем безопасности. На втором месте по покупкам оказались отделочные материалы и силовая техника, включая виброплиты, генераторы и бетоносмесители. В топ5 также вошли инструменты и оснастка к ним, а реже всего жители республики интересовались обновлением газоснабжения, отопления и вентиляции.

На фоне общего интереса к ремонту выделяется тренд на «тихий» ремонт: продажи товаров, не требующих сверления, выросли на 50%. Так, в регионе стали чаще покупать специальные крепления для картин и другого декора (+118%) и крючки (+27%).

При этом растёт и спрос на сервисы по поиску профильных специалистов: пик обращений пришёлся на июль — показатель в два раза превысил январские значения. Это подтверждает, что жители Башкирии подходят к обновлению жилья комплексно: сочетают самостоятельный «тихий» ремонт с привлечением мастеров для более сложных задач, требующих профессиональных навыков.

«Как мы видим по росту трафика на профильных сайтах, цифровизация проникает в самые бытовые сферы жизни. Особенно это важно в отдаленной местности, где нет строительных гипермаркетов, но действуют пункты выдачи маркетплейсов. Мы со своей стороны системно развиваем связь в малых населенных пунктах. К примеру, расширили покрытие в селе Гафурово Туймазинского района, где проживает около тысячи человек. Наши инженеры задействовали здесь средний диапазон частот и обеспечили скорость передачи данных до 60 Мбит/c», — рассказал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

ПАО «МегаФон»