Израиль открыл третий КПП на границе с сектором Газа для поставок гумпомощи

Израиль открыл контрольно-пропускной пункт «Зиким» на границе с сектором Газа, сообщает The Times of Israel. В Управлении координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях уточнили, что ООН и другие международные организации могут использовать этот КПП и два других для поставок гуманитарной помощи в Газу.

КПП «Зиким» был закрыт около двух месяцев назад из-за военной операции Израиля.

В начале октября президент США Дональд Трамп объявил о согласии Израиля и ХАМАС с предложенным планом урегулирования. Он предусматривает отказ ХАМАС от участия в управлении Газой и уничтожение всей военной инфраструктуры под надзором независимых наблюдателей. Армия Израиля отошла на согласованные позиции.