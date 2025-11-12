Депутат Госдумы от Самарской области попросит Генпрокуратуру провести проверку из-за туалетной бумаги

Генеральная прокуратура РФ проверит производителя туалетной бумаги ООО «Тверь Тиссью» на оскорбление чувств верующих и дискредитацию органов власти. Соответствующее обращение направил в надзорное ведомство депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В заявлении парламентария говорится, что компания выпускает туалетную бумагу «Московская», которая продается через онлайн-магазин Ozon и широко реализуется в России и странах зарубежья и на которой «кощунственно изображена православная святыня — храм Василия Блаженного и один из самых известных символов верховной государственной власти России, Спасская башня Кремля». Эти же символы изображены на упаковке других видов туалетной бумаги указанного производителя, отмечает Михаил Матвеев.

Депутат Госдумы отмечает, что получил множество обращений от православных верующих, которые пожаловались на оскорбление их религиозных чувств. Парламентарий добавил, что его чувства «как верующего христианина также оскорблены».

Георгий Портнов