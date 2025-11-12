После матчей светофоры возле «Уфа-Арены» будут работать в режиме «Хоккей»

В Уфе по договоренности между хоккейным клубом «Салават Юлаев» и Центром организации дорожного движения Башкирии в дни домашних матчей светофоры около «Уфа-Арены» будут работать в режиме «Хоккей». Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

До этого в дни матчей выезд с «Уфа-Арены» занимал около получаса, подчеркивает информагентство. В новом режиме светофоры будут настроены на максимально быстрый выпуск автомобилей после игры. Это позволит сократить время выезда до 15 минут.

Майя Иванова