Бывшего замглавы Перевоза будут судить за гибель жителя из-за упавшего дерева

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Перевозского округа Дмитрия Дрокова. Его обвинили в халатности по ч. 2 ст. 293 УК РФ после гибели местного жителя из-за упавшего дерева, сообщили в региональном СУ СКР.

Инцидент случился утром 28 мая возле многоквартирного дома на улице 2-ой микрорайон. Дерево упало на 63-летнего жителя, он скончался от полученных травм. Следствие считает, что это произошло из-за ненадлежащего исполнения Дмитрием Дроковым своих обязанностей. Он не организовал работу межведомственной комиссии, которая должна была найти и вовремя спилить аварийное дерево, уточнили в СУ СКР.

Уголовное дело передано в Перевозский межрайонный суд.

Елена Ковалева