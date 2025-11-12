В Уфе планируют построить четвертый снегоплавильный пункт возле проспекта Юлаева

На пересечении улицы 50 лет СССР с проспектом Салавата Юлаева в Уфе планируют построить четвертый по счету снегоплавильный пункт, сообщает пресс-служба администрации города.

Информацию озвучил на оперативном совещании в мэрии заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства Руслан Юсупов. По его словам, сейчас Главархитектуры разработала проект постановления об утверждении проектов планировки и межевания, по результатам которого оформят земельный участок для строительства объекта.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев отметил, что в городе должно быть минимум семь снегоплавильных пунктов. Сейчас в Уфе 14 полигонов для приема снега и три снегоплавильных пункта.

Мощность снегоплавильного пункта на Трамвайной улице составляет 1,5 тыс. куб. м снега в сутки, на улице Сагита Агиша работают две установки общей мощностью 2,4 тыс. куб. м.

Майя Иванова