«Россети Тюмень» обеспечат освещение моста «Звезда Оби» в Югре

«Россети Тюмень» приняли на обслуживание энергооборудование компании «Мостострой-11» в ХМАО-Югре. В рамках оказания дополнительных (нетарифных) услуг системообразующая сетевая организация региона будет контролировать состояние подстанции, снабжающей электроэнергией систему освещения нового мостового перехода через реку Обь «Звезда Оби».



Мост начали строить в июле 2022 года, а закончили в октябре текущего года. В состав объекта протяженностью 45,5 километра, помимо «Звезды Оби», входят еще семь сооружений: три путепровода в составе транспортных развязок и четыре моста через водные преграды.

Чтобы обеспечить надежное электроснабжение системы наружного освещения транспортных коммуникаций, энергетики выполнят работы на распределительной трансформаторной подстанции 35 кВ: проведут тепловизионную диагностику элементов подстанции, в том числе двух силовых трансформаторов и четырех кабельных линий электропередачи 35 кВ, а также проверят устройства релейной защиты и приборы учета электроэнергии, системы телемеханики, каналы связи и программного обеспечения.

Обслуживание электросетевого оборудования позволит обеспечить безопасность движения транспорта по мостовому переходу «Звезда Оби» с пропускной способностью свыше 10 тысяч автомобилей в сутки.

АО «Россети Тюмень»