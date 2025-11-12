Выдача новых кредитных карт в Нижегородской области в октябре упала на 27%

В Нижегородской области в октябре 2025 года банки выдали 27,4 тыс. новых кредитных карт. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 27,1% меньше по сравнению с октябрем годом ранее.

В целом по России снижение составило 25,2%, с 1,76 до 1,31 млн. карт. Объем лимитов по кредитным картам, выданным в октябре 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 43,5% и составил 116,6 млрд. руб.

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в октябре 2025 года было выдано в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях и Краснодарском крае.

Андрей Репин