Мобилизованному ефрейтору из Магнитогорска дали семь лет колонии за самоволку

Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы ефрейтора, призванного в ВС РФ во время частичной мобилизации. За два месяца он дважды самовольно оставил место службы, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что 4 июня этого года ефрейтор без уважительных причин не вернулся из командировки в воинскую часть, дислоцированную в Самарской области. Вместо этого военный уехал в Магнитогорск, где жил до задержания сотрудниками военной комендатуры 28 июня.

17 июля ефрейтор самовольно покинул сборный пункт воинской части на территории Челябинской области и вновь отправился в Магнитогорск, где и был задержан группой розыска 10 сентября.

Суд признал военного виновным в совершении преступлений по ч. 3.1 и 5 ст. 337 УК РФ. С учетом смягчающих вину обстоятельств ему назначили семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.