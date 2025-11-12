В Перми введут запрет на катание на лошадях вне разрешенных мест

Мэрия Перми предлагает внести изменения в правила благоустройства территории города. Сегодня проект рассмотрели на заседании комитета Пермской гордумы по пространственному развитию и благоустройству. Как рассказала начальник департамента градостроительства и архитектуры Анна Лебедева, изменения касаются в том числе запрета на катание на лошадях, пони и других вьючных или верховых животных верхом и с использованием гужевых повозок и саней вне мест, установленных постановлением администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проектом предполагается установить запрет и на выпас сельскохозяйственных животных на территории общего пользования. Мэрия предлагает также установить запрет на крепление к деревьям и кустарникам воздушных линий связи, передачи электроэнергии, воздушно-кабельных переходов, поскольку это нарушает условия их естественного произрастания и влечет осложнения ухода за насаждениями. Помимо этого, мэрия предлагает установить требования к высоте травостоя на территориях речных долин, городских лесов, расположенных на территориях, не относящихся к объектам озеленения общего пользования.

Уточняются требования к люкам колодцев, их содержанию и порядку устранения повреждений в течение десяти дней с момента получения информации.

Проект предусматривает также требования к содержанию фасадов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и капитальных гаражей по устранению с фасадов надписей и графических рисунков. По словам Анны Лебедевой, нарушений на таких объектах наблюдается много, поэтому новый проект предусматривает обязательство владельца в течение трех дней устранить нарушение, в ином случае он понесет административную ответственность, предусматривающую штраф в размере 3–4 тыс. руб.

Комитет проект поддержал. Он будет рассмотрен депутатами гордумы 18 ноября.