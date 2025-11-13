Реклама и аудитория Нижнего Новгорода: тренды регионального рынка

Сектор малого и среднего предпринимательства играет значимую роль в экономике Нижегородской области. По данным органов региональной власти около 40% жителей региона трудятся на предприятиях МСП. Согласно Федеральной налоговой службе по итогам 2024 года в области зарегистрировано 127,8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 79,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Число самозанятых по итогам 2024 превысило 230 тыс. человек.



На этом фоне Билайн Adtech — подразделение по рекламным технологиям Билайн бизнес — проанализировал рекламную активность и составил портрет аудитории Нижнего Новгорода. Исследование основано на данных маркетинговой платформы Билайн.ПРОдвижение, а также на технических и обезличенных данных об абонентах Билайна в регионе.

Принципы исследования

Анализ проводился с использованием предсказательных математических моделей Билайна. Эти алгоритмы обрабатывают данные по заданным параметрам, в результате чего вычисляются вероятностные значения. Например, для оценки предполагаемого дохода используются данные о платежах за услуги, нагрузке на базовые станции и регистрации в роуминге. Для определения пола — профиль и паттерны потребления услуг связи. Интересы вычисляются на основе категорий медиапотребления абонентов. Исследование проводилось только в отношении абонентов Билайна, выразивших согласие на обработку информации.

Рекламные тренды региона

Рекламный рынок Нижнего Новгорода демонстрирует положительную динамику. Количество заказов на запуск кампаний в 2024 году увеличилось на 168% по сравнению с 2023 годом, а эффективность кампаний — на 49%. При этом структура спроса постепенно смещается: если в 2024 году наиболее активными отраслями с точки зрения размещения рекламы были МФО и финансы, то в первом полугодии 2025 года лидером стали продуктовые магазины. Эти изменения могут отражать постепенное смещение интереса бизнеса к повседневным категориям, где формируется стабильный спрос.

Кто потребители в Нижнем Новгороде?

Гендерное распределение:

Мужчины — 53,0%, женщины — 47,0%.

Доход в месяц:

20-40 тыс. рублей: 18% женщин, 13% мужчин

40-60 тыс. рублей: 20% женщин, 27% мужчин

60-80 тыс. рублей: 6% женщин, 9% мужчин

80-100 тыс. рублей: 2% женщин, 2% мужчин

100-150 тыс. рублей: 1% женщин, 1% мужчин

Данные рассчитаны среди пользователей, для которых удалось предсказать уровень дохода. Проценты округлены и приведены в относительном выражении.

ТОП-10 категорий покупок:

Электроника и бытовая техника — 38,1%

Онлайн-доставка продуктов — 26,0%

Такси — 22,9%

Онлайн-кинотеатры — 17,6%

Розничные сети (продовольственные магазины) — 17,0%

Автомобильные товары и услуги — 15,3%

Фастфуд — 13,6%

Аптеки — 9,9%

Онлайн-доставка готовой еды — 9,1%

Маркетплейсы — 8,7%

Интересы аудитории:

Финансы — 36,2%

FMCG — 9,4%

Покупка автомобиля — 8,0%

Недвижимость — 5,6%

Развлечения — 3,7%

Для определения категорий покупок использовались обезличенные статистические данные партнеров Билайна, включая ритейлеров и ОФД. Один пользователь может одновременно относиться к нескольким категориям.

«Цифровые каналы становятся все более востребованными у бизнеса Нижнего Новгорода. Это дает компаниям возможность точнее работать с целевой аудиторией и оценивать эффективность коммуникации. Интерес к повседневным категориям — продуктам, услугам и финансовым сервисам — подтверждает, что локальные бренды все больше концентрируются на практичных и устойчивых направлениях бизнеса», — комментирует Павел Корчагин, руководитель по развитию аналитических продуктов Билайн Adtech.

