Светлана Бардина рассказывает о том, как развивается формат «город плюс природа» в премиальных новостройках.

Приватные зеленые зоны в сегменте высокобюджетной недвижимости вошли в перечень основных требований к новостройкам. Интерес потенциальных покупателей к благоустроенным дворам обусловлен изменением предпочтений целевой аудитории. За пять лет формат «город плюс природа» стал одним из ключевых критериев выбора недвижимости высокого уровня. По данным исследования компаний «НДВ Супермаркет недвижимости» и «Балчуг Девелопмент», из 47 комплексов делюкс-класса почти в 75% из них предусмотрены дворы с озеленением и прогулочные маршруты, еще в четверти — крупные зеленые участки площадью более 1 га. Исследование охватывает проекты высокобюджетного сегмента в центральных районах старой Москвы. Среди комплексов с зелеными зонами до 1 га лидирует Тверской район: здесь сосредоточено почти 23% таких комплексов. В группе проектов с более крупными зелеными территориями лидируют Хамовники — 25%. Большие парки встречаются на Якиманке, в Замоскворечье, в Дорогомилово, а также в Пресненском районе.

Ограниченная площадь участков в центре города формирует новые архитектурные решения. Девелоперы проектируют природные локации на стилобатах и крышах, создают маршруты для прогулок и рекреационные пространства внутри квартала. Такой подход позволяет обеспечить доступ к природе без увеличения площади застройки. Покупатели делюкс-класса сегодня ожидают продуманной среды в структуре проекта. Для них важно не только наличие зеленой зоны, но и ее функциональность, отмечают брокеры. В премиальном сегменте все большее значение имеет не только архитектура, но и качество пространства вокруг дома. Такой формат, полагают эксперты, объединяет преимущества центра и ощущение уединенной среды, что становится важным фактором комфорта и долгосрочной ценности объекта.

Светлана Бардина