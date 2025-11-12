«Джону Келлогу растительная диета подарила поразительные открытия»

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, как врач, пропагандировавший воздержание и расовую сегрегацию, создал самый популярный в Америке завтрак.

Доктор Джон Харви Келлог из Мичигана был врачом, мракобесом и расистом. В своем санатории «Батл Крик» в Мичигане он лечил пациентов клизмами и воздержанием, активно продвигая евгенику, позднее взятую на вооружение нацистами, и расовую сегрегацию, защищаемую Ку-клукс-кланом. Он полагал, что эпилепсия вызывается рукоблудием, а викторианство дарует жизнь вечную. Самому Келлогу растительная диета подарила поразительные открытия. Изобретая для пациентов санатория полезный растительный завтрак, как-то раз он пересушил в духовке зерновую смесь и понял, что результат, если размять его скалкой, полностью соответствует его ожиданиям. Брат Джона, Уилл, взялся продвигать новый суперфуд на рынок и как истинный бизнесмен принес пользу в жертву вкусу. Он изменил состав кукурузной смеси и добавил в нее изрядную дозу сахара. Это привлекло потребителей, однако польза для здоровья и склонность к воздержанию, естественно, сошли на нет. Природа всегда берет свое.

Павел Шинский