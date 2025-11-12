«Появился новый вид мошенничества — "матчи-призраки"»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как работает схема по проведению фейковых встреч.

В мире спорта существуют различные виды мошенничества, связанные с договорными матчами и ставками. Однако в новейшей истории появился новый его вид — «матчи-призраки». Суть заключается в том, что букмекерские конторы принимают ставки на игру, некоторые издания даже ведут текстовые онлайн-трансляции, но сама встреча не проводится. Организаторы, заключившие пари, выигрывают. Яркий пример — товарищеская встреча между клубами «Слуцк» и «Шахтер» из Солигорска в 2014 году. «Слуцк» выиграл 2:0, забив два поздних мяча во втором тайме. Букмекеры выплатили деньги, но выяснилось, что матча не было. Это был хорошо спланированный фейк.

В августе того же года был запланирован выставочный матч между португальской командой «Фриамунде» и испанской «Панферрадиной». Однако португальцы нашли себе другого соперника, а букмекерский скаут решил об этом не сообщать. Он придумывал развитие событий на поле, рассказывая о них в интернете, предварительно сделав ставку на свои фантазии. Он выиграл и попался случайно. Эти истории — лишь верхушка айсберга.

Продвинутые мошенники, связанные с букмекерским бизнесом, зарабатывают таким образом давно, и даже разоблачения не помогают с ними справиться. Например, был организован товарищеский матч сборных Того и Бахрейна, где все было серьезно: стадион, болельщики, пресса. Однако на поле выходили любители, не имеющие отношения к большому футболу. Они сыграли так, как нужно было тем, кто делал определенные ставки. Люди, связанные с букмекерским бизнесом, утверждают, что это продолжается до сих пор, просто мошенники стали осторожнее и попадаются крайне редко.

Владимир Осипов