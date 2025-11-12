«ИИ-контент может достичь показателя в 90% уже в 2026 году»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как вырос объем материалов в Сети, «написанных» ИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В исследовании Graphite говорится, что количество статей в интернете, сгенерированных искусственным интеллектом, превысило количество материалов, написанных людьми. Это выяснилось путем анализа 65 тыс. англоязычных URL-адресов, опубликованных с января 2020-го по май текущего года, взятых из архива Common Crawl. Для классификации контента использовался алгоритм Surfer, который разбивает материал на куски по 500 слов и изучает каждый с помощью нескольких техник, включая оценку предсказуемости и семантический анализ.

Если признаки ИИ обнаружены в половине контента, материал признается полностью созданным нейросетью. Всего лишь пять лет назад на статьи, созданные людьми, приходилось 95%, а к текущему моменту эта доля стабилизировалась в пределах 48%. Прогнозы на ближайшее будущее говорят о драматическом изменении соотношения: ИИ-контент может достичь показателя в 90% уже в следующем году. Это несет за собой не только производство некачественного контента, но и серьезные риски бесконечной генерации текстов на основе ранее созданных нейросетями.

Александр Леви