В Кремле начались переговоры Путина и Токаева

Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Официальная встреча лидеров проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Накануне Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встречались, но не формально. В частности, президенты России и Казахстана поговорили за ужином в кремлевской квартире господина Путина.

Как сообщал Кремль, на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Владимир Путин также планирует поделиться с казахстанским коллегой ситуацией вокруг конфликта на Украине.

Лусине Баласян