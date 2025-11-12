Петербуржец Иван лишился почти 32 млн рублей после звонка из Африки

Петербуржец Иван перевел мошенникам почти 32 млн рублей после звонка из банка Западной Африки, сообщила в своем Telegram-канале руководитель объдиненной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

По словам госпожи Лебедевой, в марте 2022 года Ивану позвонил неизвестный, который представился Гарри — банковским служащим. Он сказал петербуржцу, что на жарком континенте скончался его родственник. Умерший якобы оставил россиянину в наследство 16,9 млн долларов.

Для юридического сопровождения процедуры и перевоза денег из Африки в Россию потребовалось перевести 31,9 млн рублей на разные счета. Иван, не раздумывая, согласился.

Петербуржец вскоре осознал свою ошибку и выяснил, что первый транш в размере 754 тыс. рублей упал на счет некоего Петра. Иван пошел в суд и потребовал взыскать с россиянина указанную сумму и проценты в рамках неосновательного обогащения.

Суд установил, что деньги были не ошибочно перечислены, а похищены путем обмана. Теперь же правоохранителям нужно доказать, что Петр участвовал в преступной схеме. До тех пор Иван не получит ни копейки.

