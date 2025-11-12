Городской курорт «Притяжение» презентовали на площадке «Экспофорума» в Санкт-Петербурге

В рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2025» на стенде Магнитогорского металлургического комбината прошла презентация действующего городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске — уникального по масштабу и функциональному наполнению проекта создания комфортной городской среды, инициатором и ключевым инвестором которого выступает председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

«Притяжение» — мультиформатное рекреационное пространство — не первый раз присутствует на крупных промышленных форумах. В начале июля 2025 года на «ИННОПРОМе» в Екатеринбурге объемный макет курорта был частью стенда Челябинской области, который посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как элемент экспозиции макет отражал потенциал развития туризма в Челябинской области. Еще большее значение, социальное, «Притяжение» имеет для жителей Магнитки. Спустя 3,5 года после открытия это любимое место семейного отдыха горожан, формирующее образ всего города и группы ММК как ответственного работодателя.

На данный момент «Притяжение» — один из крупнейших социальных проектов России, созданных на частные средства. Стартовые инвестиции составили 25 млрд руб. Общая площадь всесезонного городского курорта составляет 400 га, из которых более 200 га уже освоено. На них размещены более 50 культурных, спортивных, оздоровительных, детских, рекреационных и просветительских объектов; высажено более двух миллионов растений, оборудованы 40 км прогулочных дорожек, беговые и велосипедные маршруты.

По итогам реализации четырех очередей проекта посетителям доступны детские и спортивные площадки, искусственное озеро с пляжем и парящим мостом, насыпной холм с горнолыжной и тюбинговой трассами, фудмолл, два видовых ресторана, скейт-парк, крытая площадка для падел-тенниса, амфитеатр под открытым небом, а также визитная карточка Магнитки — крупнейший в России тематический каскадный светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины», в пуске которого принял участие Президент страны Владимир Путин.

В 2025 году открылся центр развлечений общей площадью 10 тыс. кв. м, где расположены кибер-арена, площадка для лазертага, полоса препятствий, VR-аттракционы и другие активности с самым современным оборудованием. Внушительный атриум центра с уникальной панорамной крышей уже стал популярной площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий для взрослых и детей: здесь проходят интереснейшие лекции по истории Южного Урала, концерты хоровой капеллы, кинопоказы, выставки художников и фотографов, театральные перформансы и мастер-классы танцевальных студий. В зимнее время на территории курорта работает большой каток и рождественская ярмарка.

В ходе презентации на «Металл-Экспо 2025» представители ООО «Территория Притяжения» озвучили итоги работы городского курорта, отметив, что с момента открытия в июле 2022 года здесь зафиксировано более 7 млн посещений. Среди гостей все больше жителей соседних с Магнитогорском городов и граничащих с Челябинской областью регионов. Рост популярности территории ожидается в связи с открытием здесь в декабре крупного термального комплекса «Магия тепла» с бассейнами, банями, кафе и СПА-отелем. Параллельно ведется строительство фитнес-центра площадью 4000 кв. м, Академии хоккея, Дворца торжеств, 16-этажного гостиничного комплекса и жилого района «Голос Притяжения». В планах строительство многопрофильного медицинского центра.

