В Севастополе вынесли первый приговор о дискредитации российской армии

Суд Севастополя назначил местной жительнице 5 лет 6 месяцев и 15 суток лишения свободы в колонии общего режима по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Это первый приговор по данной статье в городе-герое. Об этом «Ъ» сообщили в прокуратуре Севастополя.

По данным ведомства, женщина опубликовала в июле 2024 года два поста с информацией, которая дискредитировала и подрывала авторитет Вооруженных сил Российской Федерации. Публикации выявили сотрудники ЦПЭ УМВД по городу Севастополю. Женщину заключили под стражу. Она признала свою вину и заявила, что знала о том, что публикуемые ею сведения не соответствуют действительности.

Суд также на два года лишил обвиняемую права публиковать посты в интернете.

Александр Дремлюгин, Симферополь