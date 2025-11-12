WSJ: администрация Трампа хочет изменить правила голосования акционеров

По сведениям The Wall Street Journal, Белый дом рассматривает меры по изменению правил голосования акционеров и их доверенных лиц в американских компаниях. Сообщается, что «чиновники администрации Трампа обсуждают по крайней мере один указ, который ограничит деятельность консалтинговых фирм, предоставляющих услуги через доверенных лиц».

Такие компании, в числе которых ISS и Glass Lewis, предоставляют рекомендации управляющим акционерам о том, как голосовать по различным вопросам: от бонусов топ-менеджменту до целей в области охраны окружающей среды. Деятельность консалтинговых фирм уже вызвала критику со стороны руководства ряда крупных американских корпораций, таких как Tesla и JP Morgan Chase, которые не всегда довольны тем, как голосуют их акционеры, следуя советам консультантов.

Илон Маск назвал их «корпоративными террористами», а глава JP Morgan Джейми Даймон заявил, что рекомендации таких компаний могут быть предвзятыми из-за конфликта интересов. Кроме того, администрация Трампа может ограничить роль в голосовании индексных фондов, «стремясь ограничить влияние таких гигантов, как BlackRock, Vanguard Group и State Street». Эти три финансовые компании совместно владеют от имени клиентов около 30% акций многих крупнейших публичных компаний США.

Евгений Хвостик