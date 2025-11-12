В России выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

В России наблюдается рост заболеваемости внебольничной пневмонией. На 100 тыс. человек приходится 629 случаев заболевания, сообщил «РИА Новости» внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

Господин Авдеев отметил, что заболеваемость постепенно увеличивается, однако уровень летальности остается стабильным и составляет примерно восемь смертельных исходов на 100 тыс. человек.

Основные симптомы пневмонии, добавил пульмонолог, включают кашель с продукцией мокроты, одышку, боли в грудной клетке при дыхании и кровохарканье. Некоторые из признаков заболевания, по его словам, нетипичны для ОРЗ и ОРВИ и требуют особого внимания.