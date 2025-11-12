В России выросла заболеваемость внебольничной пневмонией
На 100 тыс. человек в России приходится 629 случаев внебольничной пневмонии
В России наблюдается рост заболеваемости внебольничной пневмонией. На 100 тыс. человек приходится 629 случаев заболевания, сообщил «РИА Новости» внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Господин Авдеев отметил, что заболеваемость постепенно увеличивается, однако уровень летальности остается стабильным и составляет примерно восемь смертельных исходов на 100 тыс. человек.
Основные симптомы пневмонии, добавил пульмонолог, включают кашель с продукцией мокроты, одышку, боли в грудной клетке при дыхании и кровохарканье. Некоторые из признаков заболевания, по его словам, нетипичны для ОРЗ и ОРВИ и требуют особого внимания.