В Казани на обслуживание оборудования больницы №7 выделят 12 млн рублей
В Казани на техническое обслуживание оборудования центрального стерилизационного отделения городской клинической больницы № 7 имени М. Н. Садыкова выделят 12 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит проводить обслуживание и ремонт специализированного оборудования в течение всего 2026 года. Исполнитель обязан обеспечивать бесперебойную работу техники, устранять выявленные неисправности и дефекты.
Заказчиком выступает городская клиническая больница № 7. Финансирование работ будет осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).