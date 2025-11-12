В Казани на обслуживание оборудования больницы №7 выделят 12 млн рублей

В Казани на техническое обслуживание оборудования центрального стерилизационного отделения городской клинической больницы № 7 имени М. Н. Садыкова выделят 12 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит проводить обслуживание и ремонт специализированного оборудования в течение всего 2026 года. Исполнитель обязан обеспечивать бесперебойную работу техники, устранять выявленные неисправности и дефекты.

Заказчиком выступает городская клиническая больница № 7. Финансирование работ будет осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Анна Кайдалова