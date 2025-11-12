На расчистку кабельных трасс для «Воронежэнерго» выделяют 111 млн рублей

ПАО «Россети Центр» объявило торги на расчистку трасс воздушных линий от растительности и вырубку деревьев в охранных зонах. Начальная цена контракта — 110,7 млн руб. Об этом сообщило издание De Facto.

Работы планируется выполнить в течение трех лет: с 2026-го по 2028 год. Подрядчику предстоит расчистить около 800 га, включая вырубку более 18 тыс. деревьев.

Заявки на участие в торгах в форме запроса цен по результатам предварительного отбора принимаются до 19 ноября, а подведение итогов запланировано на 25 ноября.