Старшеклассник избил учительницу в московской школе

В одной из школ Москвы ученик 10-го класса напал на учителя. Педагога госпитализировали, сообщили в столичном департаменте образования.

В департаменте рассказали, что во время перемены старшеклассник забрал с учительского стола стопку тетрадей и спрятал в портфель, пока педагога не было в классе. После возвращения в кабинет учительница потребовала вернуть пропавшие тетради. В ответ старшеклассник начал бить ее по голове.

Причины нападения неизвестны. Департамент начал проведение внутреннего расследования, привлечены правоохранительные органы. Рассматривается вопрос об исключении ученика.

Никита Черненко