В Татарстане изъяли 74 сим-бокса и 13 тысяч сим-карт мошенников

В Татарстане в 2025 году оперативные подразделения МВД изъяли 74 сим-бокса и более 13 тыс. сим-карт, которые использовались мошенниками для обмана граждан. Об этом сообщил старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Татарстана Михаил Желаев.

По словам господина Желаева, злоумышленники используют сим-боксы для массового обзвона населения с мобильных номеров российских операторов, находясь за пределами России. Данное оборудование позволяет преступникам обходить блокировки.

«Лица, организующие массовые обзвоны, и лица, предоставляющие услуги сим-боксов, как правило, не состоят в прямой преступной связи», — отметил прокурор. Он добавил, что в конце сентября в Набережных Челнах было возбуждено уголовное дело в отношении двух человек, которые обеспечивали круглосуточную работу мобильной связи мошенников.

