В Удмуртии задержали двух членов этнической ОПГ по делу о вымогательстве

ФСБ задержала двух членов этнической ОПГ, причастных к избиению 19-летнего жителя Ижевска и вымогательству у него 1,5 млн руб. Об этом сообщает пресс–служба ведомства.

Задержанные являются местными жителями в возрасте 18 и 20 лет. Фигуранты избили потерпевшего и требовали передать средства в октябре. Одному из обвиняемых на момент совершения преступления было 17 лет.

Региональное СУ СКР возбудило на задержанных уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере (ст. 163 УК). Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Ведутся дальнейшие следственные действия. По статье предусмотрено до 15 лет лишения свободы.