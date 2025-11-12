Четверых свердловчан будут судить за неправомерный оборот банковских карт

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение и направила в Кировский районный суд Екатеринбурга уголовное дело четырех человек, которые обвиняются в незаконном обороте дебетовых карт. Как сообщили в пресс-службе ведомства, их делали для нелегальных мигрантов.

По версии следствия, преступная группа действовала с сентября 2020 года по август 2022 года. Обвиняемые с помощью поддельных документов на имена иностранных граждан, которые изготавливал неустановленный участник схемы, открывали счета в банке и приобретали дебетовые платежные карты. После чего руководитель группы хранил и транспортировал карты для дальнейшего сбыта.

Участники преступной группы обвиняются в совершении преступлений по ч. 2 ст. 187 УК РФ (приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, организованной группой).

Материалы уголовного дела в отношении руководителя преступной группы и иных участников выделены в отдельное производство.

