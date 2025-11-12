Экс-директора гимназии в Уфе подозревают в злоупотреблении и подлоге

В Уфе по материалам прокуратуры Калининского района города возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора гимназии №121 и его бывшего заместителя. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, в феврале 2023 года замдиректора гимназии по учебно-воспитательной работе «при содействии» директора оформила свою беременную дочь учителем английского языка. При этом преподаватель «фактически трудовую деятельность не осуществляла», а спустя несколько месяцев ушла в декретный отпуск, отметили в прокуратуре. На основании «подложных документов о выполнении трудовых функций» фиктивный учитель получила 585 тыс. руб. в виде единовременного пособия по беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

