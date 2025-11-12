Работники березовской спортшколы обратились к Паслеру из-за увольнения директора

Работники спортивного комплекса «Лидер» в Березовском (Свердловская область) обратились к главе региона Денису Паслеру из-за «крайне тревожной ситуации», сложившейся вокруг директора комплекса Натальи Рязановой. Письмо есть в распоряжении редакции.

«Нам стало известно о попытке снятия с должности директора БМАУ ”СОК «Лидер»” Рязановой Натальи Владимировны. Мы считаем данное решение глубоко ошибочным, необоснованным и наносящим значительный ущерб развитию спорта в городе Березовском»,— говорится в письме.

Наталья Рязанова работает директором центра с февраля 2024 года. С 2019 года она занимала в должность замдиректора по физкультурно-спортивной работе.

Коллектив комплекса указывает, что «Лидер» под руководством госпожи Рязановой стал «основной точкой притяжения городского спорта». В частности, за время ее работы добавились новые виды спорта — биатлон и стрельба из лука. Помимо этого работники отметили, что показатели учреждения превышают плановые, а за время работы директора в спортивном центре обустроили новые локации и провели капитальный ремонт.

Как пояснила госпожа Рязанова в разговоре с корреспондентом «Ъ-Урал», в департаменте спорта Березовского ей в конце октября предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию, указав, что в противном случае ее уволят в одностороннем порядке. По заявлению работников в письме, начальник управления физической культуры и спорта Андрей Шумаков имеет «вспыльчивый и эмоциональный характер», не смог выстроить работу с директорами спортивных учреждений города и принимает «необоснованные управленческие решения».

По словам Натальи Рязановой, отношения с господином Шумаковым не сложились в первую очередь из-за разногласий относительно того, как должна строиться работа учреждения. «У меня была в голове система, и я ее придерживалась. Я спрашивала, может быть, нам какие-то векторы развития зададут, но так этого и не дождалась»,— пояснила она. В частности, основная спортивная деятельность учреждения, по ее словам, иногда страдала из-за необходимость проведения мероприятий, решение об этом принимал департамент.

Коллектив комплекса в начале ноября встретился с главой Березовского Евгением Писцовым, на встрече работникам «дали понять, что фактически решение уже принято». О предполагаемых кандидатурах на место директора сотрудникам учреждения пока не известно.

«Ъ-Урал» обратился за комментарием в администрацию Березовского.

Анна Капустина