Бывшего полицейского из Верхней Пышмы отправили в колонию за взятки на экзаменах

Суд Верхней Пышмы (Свердловская область) приговорил бывшего инспектора ГИБДД Виктора Крылосова к восьми годам колонии за взятки через посредников при сдаче экзаменов на водительские права, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он был признан виновным в трех преступных эпизодах.

Следствие установило, что Виктор Крылосов разработал схему, в которую вовлек двух посредников, в том числе инструктора по вождению местной автошколы. Они искали кандидатов, которые ранее не смогли сдать экзамен на категорию «B» и были бы готовы заплатить за положительную оценку. Во время пересдачи один из посредников в экзаменационном автомобиле подсказывал кандидату, как правильно делать маневры, а принимавший экзамен Крылосов намеренно игнорировал нарушения. Если скрыть ошибки не удавалось, то предусматривалось уничтожение экзаменационного листа и записи с видеорегистратора. За сдачу экзаменов инспектор получал по 15 тыс. руб. Оставшиеся деньги, взятые с курсантов сверх этой суммы, посредники оставляли себе в качестве вознаграждения.

Виктор Крылосов вину не признал и настаивал на своей невиновности, однако суд счел его вину доказанной после исследования материалов дела, доказательств и показаний свидетелей. Были учтены смягчающие обстоятельства: наличие малолетних детей и положительная характеристика, отягчающих не было. Помимо наказания в колонии он оштрафован на 600 тыс. руб., с него взыскали сумму взяток на 45 тыс. руб. Ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах на пять лет, также он лишен звания старшего лейтенанта полиции. Приговор был обжалован адвокатом в облсуде, но оставлен без изменений — он вступил в силу.

Ирина Пичурина