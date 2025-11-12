«Брусника» выплатила задержанный купон от 6 ноября

Девелопер «Брусника» 11 ноября перечислил выплаты по купону, которые были задержаны по техническим причинам. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе девелопера.

Купон должен был быть выплачен 6 ноября, однако инвесторы не получили средства. Как пояснили в компании, деньги были направлены в Национальный расчетный депозитарий (НРД) в нужную дату, однако на счет НРД они были зачислены на следующий день «по техническим причинам».

«НРД зафиксирует реестр на следующий рабочий день после зачисления средств, то есть 10 ноября. Такова процедура. Купон будет выплачен 11 ноября»,— поясняли в «Бруснике». Как уточнили в пресс-службе компании, речи не идет о техническом дефолте, а у девелопера не возникает обязательств по досрочному погашению облигаций.

Общий размер выплат по купону за третий купонный период составил 132,5 млн руб., в расчете на одну облигацию — 17,6 руб. Общее количество ценных бумаг, по которым производились выплаты, — 7,5 млн. Выплаты по купонам производятся каждый месяц.

Анна Капустина