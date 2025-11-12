Госдума одобрила в I чтении ужесточение наказаний за дезертирство бывших заключенных

Государственная дума (ГД) приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказаний за воинские преступления военнослужащих, которые заключили соглашение с Минобороны в обмен на освобождение из мест лишения свободы.

Ужесточения также коснутся тех участников СВО, кто пошел на фронт в обмен на приостановку уголовного дела — еще до приговора суда.

Для этих категорий военнослужащих поменяют сроки, на которые могут осудить за некоторые воинские преступления в период вооруженного конфликта. Сроки изменятся с существующих на более жесткие:

За дезертирство (ст. 338 УК РФ) — на срок от 10 до 20 лет (сейчас от 5 до 15 лет);

За уклонение от службы путем симуляции болезни, членовредительства, подлога документов или иного обмана (ст. 339 УК РФ) — на срок от 7 до 12 лет (сейчас от 5 до 10).

За самовольное оставление места службы или неявку без уважительных причин (ст. 337 УК РФ) наказания, как и в изначальном варианте статьи, ранжируются в зависимости от срока задержки:

При неявке на службу без уважительной причины от двух до десяти суток — на срок от 2 до 6 лет (сейчас до пяти лет);

При неявке свыше десяти суток, но не более одного месяца — на срок от 3 до 8 лет (сейчас до семи лет);

При неявке более одного месяца — на срок от 7 до 12 лет (сейчас от 5 до 10 лет).

Верховный суд в отзыве к законопроекту признал поправки «актуальными и своевременными». Ведомство аргументировало свою позицию «соотношением преступлений», которые совершили военнослужащие из числа бывших заключенных.

Законопроект внесен в Госдуму 24 сентября правительством России.

Степан Мельчаков