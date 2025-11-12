В Саратове обрушилась часть дома, возбуждено уголовное дело

У дома № 53 на 2-ой Речной улице в Саратове обрушилась часть конструкций. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Поливановке на 2-я Речной рухнула часть дома

Фото: прокуратура Саратовской области В Поливановке на 2-я Речной рухнула часть дома

Фото: прокуратура Саратовской области

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поставил на контроль устранение нарушений жилищных прав граждан. На место обрушения части дома выехал прокурор Ленинского района Саратова Константин Байкулов.

Согласно предварительным сведениям, указанный дом построен в 1950 году, в нем три квартиры, которые являются муниципальной собственностью и признаны непригодными для проживания. Надзорному ведомству предстоит оценить исполнение жилищного законодательства и действия уполномоченных лиц. Как только проверка завершится, специалисты примут решение о мерах реагирования.

По факту обрушения части дома возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Соответствующее поручение дал начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин.

Павел Фролов