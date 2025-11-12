Жительницу Челнов осудили на 10 лет за мошенничество на 360 млн рублей

В Набережных Челнах суд приговорил 46-летнюю Албину Гладкову к 10 годам лишения свободы. Ее признали виновной в 167 эпизодах мошенничества. Об этом сообщает прокуратура города.

По данным следствия, с мая 2018 года по март 2020 года жительница Челнов под предлогом привлечения денег под проценты и помощи при покупке и продаже квартир обманула 190 жителей города. Полученные 360 млн руб. госпожа Гладкова присвоила себе.

Ее обвиняют по чч. 2–4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Анна Кайдалова