Лукашенко поручил ускорить решение вопросов с КПП на границе с Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил профильным ведомствам укорить процесс восстановления отношений с Литвой в вопросах работы КПП на границе. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков

«Беларусь полностью выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования белорусско-литовской государственной границы. С функционированием всех пунктов пропуска, которые предусмотрены нашей договорной правовой базой, и с восстановлением нормального взаимодействия по линии соответствующих служб, обеспечивающих функционирование границы»,— сказал Максим Рыженков по итогам доклада президенту (цитата по БЕЛТА).

Правительство Литвы 29 октября решило полностью закрыть границу с Белоруссией как минимум на месяц. Поводом стали участившиеся запуски метеозондов с контрабандой с территории Белоруссии. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики. Литва попросила открыть для них проезд. Александр Лукашенко поручил организовать переговоры по этому вопросу.

