В Уфе собрали менее трети от начисленной суммы имущественных налогов

С начала сентября по 10 ноября в Уфе собрано 919 млн руб. за счет налогов на имущество, что составляет менее 32,2% от запланированных 2,9 млрд руб. — всей начисленной суммы сборов с транспорта, земли и недвижимости. С учетом 438 млн руб. задолженности, тянущейся с прошлых лет, собираемость налогов на имущество составляет около 28%. Об этом на совещании городской администрации сообщила Оксана Хайруллина, начальник отдела камерального контроля №2 управления ФНС по Башкирии.

Хуже всего казна пополняется за счет земельного налога — на 10 ноября собрано 24% от начисленных и накопленных в виде долга 245 млрд руб. Налог на имущество физических лиц принес 434 млрд руб. (28%), резерв составляет более 1,1 млрд руб. Поступления от транспортного налога составили 29% от запланированного объема в 1,5 млрд руб.

По собираемости имущественных налогов Уфа занимает 56 место среди всех районов и городских округов Башкирии. По республике средний уровень собираемости составляет около 30%.

В бюджете Уфы в этом году заложено поступление 1,9 млрд руб. за счет имущественных налогов — чуть более 7,7% всех собственных доходов города.

Идэль Гумеров