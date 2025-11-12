Полицейские задержали жителя Уфы, угрожавшего прохожим ножом

В отдел полиции №6 Уфы доставили 44-летнего ранее судимого местного жителя, который угрожал прохожим ножом, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Личность подозреваемого установили во время проверки по публикации, размещенной в соцсетях. По предварительной информации, он находится в «неадекватном состоянии», в связи с этим полицейские вызвали бригаду медработников. Процессуальное решение в отношении задержанного будет принято после проверки.

В пресс-релизе МВД ссылается на публикацию UTV. По данным издания, уфимец пугал прохожих на улице Рудольфа Нуреева. Об этом телеканалу сообщили очевидцы. Момент его задержания попал на камеру «Уфанета».

Майя Иванова