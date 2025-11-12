АвтоВАЗ не подтвердил информацию об ограничении продаж Lada Iskra

На «АвтоВАЗе» не подтвердили информацию о тайном ограничении продаж автомобилей Lada Iskra.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ранее в Интернете появились сообщения о том, что завод якобы ограничил продажи Lada Iskra и разослал дилерам предписание, согласно которому для снятия ограничений на машинах надо заменить или переставить предохранители. Авторы сообщений утверждали, что оборудование на автомобилях было неправильно установлено и что это грозит неисправностью обогрева, омывателя стекла, парктроников и системы ESP и может привести к ДТП.

Георгий Портнов