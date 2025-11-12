Жителя Новой Москвы арестовали за похищение и убийство собаки

Прокуратура инициировала уголовное преследование жителя Новой Москвы, похитившего и убившего собаку. Против него возбудили дело о жестоком обращении с животными, сообщили в столичном управлении ведомства. Фигурант арестован, передает ТАСС.

Похищение произошло 7 ноября. По данным надзорного ведомства, обвиняемый украл собаку породы бордер колли по кличке Сигма. Он посадил животное к себе в машину, а затем увез в безлюдное место.

Фигурант признал вину в содеянном. Он рассказал, что после похищения убил собаку. Для этого мужчина использовал молоток и нож.

Согласно данным Telegram-канала SHOT, фигуранта зовут Сергей Пай. По их информации, что правоохранители также задержали его супругу Луизу и их сына по подозрению в массовых похищениях и убийствах собак для продажи их мяса в корейские рестораны. Утверждается, что по аналогичным обвинениям семью задерживали в 2019-ом году. Тогда при обыске у них дома нашли 20 ошейников и чужую собаку, за что обвиняемым назначили штраф 500 тыс. руб.

Никита Черненко