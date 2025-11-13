Дейтон для Боснии 30 лет спустя

Приближается 30-летие Дейтонских соглашений, которые положили конец кровопролитной войне в Боснии и Герцеговине (БиГ) в 1995 году. Они стали важным этапом в истории региона, но спустя три десятилетия возникает вопрос: насколько успешной оказалась модель мира, заложенная в Дейтонских соглашениях?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программный менеджер Российского совета по международным делам Милан Лазович

Дейтонские соглашения были парафированы 21 ноября 1995 года в одноименном городе США, а подписаны позднее — в декабре 1995 года в Париже. Документ предусматривал создание двух автономных образований: мусульманско-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Основной целью было прекращение насилия и создание условий для мирного сосуществования различных этнических групп. Отдельно в соответствии с соглашением был образован округ Брчко, находящийся под международным управлением, и учреждена должность высокого представителя по БиГ.

На протяжении первых лет после подписания соглашений БиГ смогла достичь определенных успехов.

В стране была восстановлена инфраструктура, началось возвращение беженцев.

Международное сообщество, включая НАТО и ЕС, активно поддерживало усилия по стабилизации региона.

Экономика стала набирать обороты, наблюдался рост инвестиций.

Тем не менее модель, заложенная в Дейтонских соглашениях, оказалась не без изъянов. Политическая система, основанная на этнической принадлежности, привела к сегрегации и политической нестабильности. Вместо того чтобы способствовать интеграции, она закрепила этнические разделения, что затруднило формирование единой национальной идентичности. Политические партии часто действуют в интересах своих этнических групп, что приводит к блокировке реформ и политическому параличу.

Кроме того, коррупция и экономические проблемы остаются серьезными вызовами для страны. Уровень безработицы остается высоким, молодежь продолжает покидать страну в поисках лучших возможностей за границей.

Сегодня БиГ сталкивается с множеством проблем, которые ставят под сомнение ее долгосрочную стабильность. Этнические разногласия остаются глубокими, а политическая система, основанная на этническом квотировании, препятствует принятию эффективных решений. Националистическая риторика по-прежнему присутствует в политической жизни, что подрывает доверие между различными этническими группами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дейтонские соглашения достигли своей главной цели — они остановили войну и насилие. Но не смогли создать устойчивую и процветающую страну

В последние годы наблюдается усиление сепаратистских тенденций, особенно в Республике Сербской, лидеры которой открыто говорят о возможности выхода из состава БиГ. Хотя необходимо понимать, что лидер боснийских сербов Милорад Додик, до недавнего времени занимавший пост президента Республики Сербской, скорее использовал подобную риторику в ответ на политически мотивированные обвинения от федеральных властей в Сараево для укрепления своих позиций. На данный момент власти Республики Сербской согласились на проведение выборов президента РС, а Додик заявил, что покинет этот пост. Стоит отметить, что все эти события проходили на фоне политического кризиса, при котором власти в Сараево вынесли обвинительный приговор Додику с требованием отстранить его от политики. Сам же лидер боснийских сербов заявил о своей приверженности сохранению Дейтонских соглашений и территориальной целостности БиГ при гарантиях безопасности и суверенитета Республики Сербской в составе единой страны.

Оценивая успешность Дейтонских соглашений спустя 30 лет, можно сказать, что они достигли своей главной цели — прекращения войны и насилия. Но они не смогли создать устойчивую и процветающую страну. Модель, заложенная в соглашениях, оказалась слишком сложной и неэффективной, что привело к политической нестабильности, этнической сегрегации и экономическим проблемам.

Дейтонские соглашения, безусловно, были необходимым компромиссом в тот момент, но они не решили коренные проблемы боснийского общества. Они скорее заморозили конфликт, чем разрешили его.

На данный момент представляется целесообразным определенное реформирование Дейтонской модели для БиГ, учитывая тот фактор, что соглашения 1995 года остаются цементирующим основанием для мира, стабильности и процветания в стране.

Наиболее остро стоящим вопросом на сегодняшний день остается должность и процедура назначения высокого представителя. Сейчас ее занимает Кристиан Шмидт, не получивший необходимого одобрения со стороны Совбеза ООН. Его легитимность оспаривается Россией, Китаем и Республикой Сербской. По данным СМИ, он может скоро покинуть свой пост.

Для достижения долгосрочного мира и стабильности стране необходимы глубокие политические и экономические реформы. В первую очередь — реформа политической системы, которая должна стать более инклюзивной и эффективной. Это может включать в себя изменение избирательной системы, сокращение этнического квотирования и укрепление центральной власти. Необходимо работать над примирением между различными этническими группами, что требует усилий в области образования, культуры и СМИ. Наконец, нужны платформы для диалога и сотрудничества, чтобы преодолевать исторические обиды и строить общее будущее.

Милан Лазович, программный менеджер Российского совета по международным делам