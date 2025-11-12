В Москве простились с актером Владимиром Симоновым

В Театре им. Вахтангова в Москве состоялась церемония прощания с актером Владимиром Симоновым, передает корреспондент ТАСС. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проститься с актером пришли близкие и коллеги, в числе которых актер Виктор Добронравов, режиссер Сергей Урсуляк, актер Александр Яцко, актрисы Людмила Максакова и Юлия Рутберг. Также церемонию посетили директор театра Кирилл Крок, главный режиссер Анатолий Шульев, актеры Александр Олешко и Леонид Ярмольник.

«Его парадоксальный юмор всегда завораживал. Несмотря на то, что внешне он выглядел крупным и сильным, в нем была какая-то нежность, слабость и мягкость»,— сказал на церемонии господин Шульев. Он также поделился одним из разговоров с актером при жизни: «Я спросил его, как он себя чувствует, какие у него мысли, может быть, что-то интересное он прочитал. Он сказал: "Я прочитал "Долгий день уходит в ночь" О’Нила, и это меня сильно зацепило". Это тяжелое произведение о болезни и умирании. "Ты знаешь, там так больно, что аж хорошо". Это навсегда останется в моей памяти».

В последний путь актера проводили под громкие аплодисменты.

Владимир Симонов умер 9 ноября в возрасте 68 лет. В труппу Театра им. Вахтангова его приняли в 1980 году. Там он играл в спектаклях «Мистерия-буфф» по пьесе Владимира Маяковского, «Кот в сапогах» по мотивам произведения Шарля Перро, «Антоний и Клеопатра» по трагедии Уильяма Шекспира. В кино начал сниматься в 80-е. Фильмография артиста насчитывает более 100 ролей — он сыграл в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница: Таежный роман», «Московские окна», «Дети Арбата», «Одна любовь на миллион», «Ржевский против Наполеона».

Полина Мотызлевская