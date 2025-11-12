Владельцем бренда является Сергей Юрьевич Кирш. Компания начиналась со Всесоюзного научно-исследовательского института медицинских полимеров (ВНИИ «Медполимер») с производства контактных сред для медицинских исследований. Сегодня под маркой Geltek создаются средства красоты для лица и тела. Среди бестселлеров — сыворотки Peptide Renewal, Retiderm и C-Energy. Собственное производство компании находится в Москве и Московской области.

