Geltek
Geltek — бренд профессиональной косметики, основанный в 1994 году и базирующийся в Москве
Владельцем бренда является Сергей Юрьевич Кирш. Компания начиналась со Всесоюзного научно-исследовательского института медицинских полимеров (ВНИИ «Медполимер») с производства контактных сред для медицинских исследований. Сегодня под маркой Geltek создаются средства красоты для лица и тела. Среди бестселлеров — сыворотки Peptide Renewal, Retiderm и C-Energy. Собственное производство компании находится в Москве и Московской области.
Фото: Geltek