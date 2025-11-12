«Среди претендентов называлось несколько фамилий»

Имя нового тренера красно-белых могут объявить до Нового года. В этом уверены футбольные эксперты, с которыми поговорил “Ъ FM”. 11 ноября в отставку подал Деян Станкович, который возглавлял «Спартак» последние полтора года. Причина — лишь шестое место московской команды на данный момент в чемпионате России. Временно обязанности главного тренера исполняет Вадим Романов. Ранее он руководил академией Спартака, а с 2022 года тренировал молодежный состав клуба. Кто и когда в итоге полноценно займет место Станковича? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Отставка, о которой так долго говорили в «Спартаке», свершилась. Деян Станкович и красно-белый клуб расстались по обоюдному согласию. На официальном сайте «Спартака» появилось обращение серба, где он заявил, что Москва стала его домом, а команда навсегда останется в его сердце. Кроме того, он выразил уверенность, что у красно-белых впереди большое будущее. Пока исполняющим обязанности главного тренера будет Вадим Романов, который работал в штабе сербского специалиста. Имя же того, кто реально продолжит сезон, пока не названо, и вполне возможно, новый тренер примет команду только ближе к зимней паузе, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «Перерыв в две недели — крайне мало для того, чтобы тренер мог разобраться в ситуации. Если он не авантюрист, то дождется окончания, подпишет контракт и придет официально. Думаю, что имя нового тренера будет объявлен после окончания первой, осенне-зимней части чемпионата».

Все бы ничего, но после встреч сборной «Спартак» в РПЛ ждет не кто-нибудь, а ЦСКА. Так что если что-то пойдет не так, вопросы к руководству команды, которая уволила тренера перед такой встречей, конечно же, будут. Тем более что уровень игроков в клубе сейчас очень серьезный. Цена состава составляет весомые €140 млн, и хороший тренер вполне может давать с этими футболистами результат, уверен бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «В моем понимании, команда и так сейчас очень хорошо укомплектована. Есть отличные игроки, многие проблемы решены именно тем, что хороший выбор возможен на любые позиции. Просто нужно все это собрать в одно целое, в единый ударный механизм».

Среди претендентов на пост главного тренера «Спартака», по крайней мере, за тот продолжительный период, пока увольняли Станковича, называлось несколько фамилий. Был испанец Луис Гарсия, его вроде как забраковал совет директоров. Информация про Альберта Риеру не подтвердилась. Обсуждали также чеха Марцела Личку, который не так давно работал в «Динамо», и которого потом с треском уволили из турецкой команды «Фатих». Варианты с российскими наставниками, похоже, даже не рассматриваются.

Причины объяснил футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Российские тренеры точно так же, как и спортивные директора, обижаются, что сейчас пошла тенденция на приглашение иностранцев. Ведь это делаютт не из-за того, что хотят иностранцев. С удовольствием бы пригласили российского тренера. Но, к сожалению, где его взять? Если меня попросят перечислить пять хороших российских тренеров, я буду долго думать».

К тому же, не будем забывать, что спортивный директор "Спартака" — испанец Франсиско Хеге. И вряд ли он сделает ставку на представителя нашей страны. Так что болельщикам остается только ждать и надеяться, что креатура испанского менеджера не приведет народную команду в очередной тупик.

Владимир Осипов