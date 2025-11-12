Мировые продажи электромобилей выросли в октябре на 23%

В октябре в мире было продано 1,9 млн полностью электрических автомобилей и подключаемых к сети гибридов. Это на 23% больше, чем в октябре 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Rho Motion.

Продажи электромобилей в Европе выросли на 36%, до 372 тыс. Особенно активно их покупали в Германии, Франции и Великобритании. Продажи в Китае выросли до 1,3 млн электромобилей.

В Северной Америке продажи упали на 41%, до 100 тыс., хотя в августе и сентябре они били рекорды. Причина резкого падения в том, что в США с 30 сентября отменили налоговую льготу в размере $7,5 тыс. на новые электромобили. В остальном мире за исключением европейского, американского и китайского рынков продажи в октябре выросли на 37%, было продано более 141 тыс. электромобилей. Эксперты Rho Motion прогнозируют сильный рост продаж до конца года как в Европе, так и в Китае.

Алена Миклашевская