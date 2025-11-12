Россия и Мьянма проведут совместные военные учения в Андаманском море

Россия и Мьянма проведут совместные военно-морские учения «Марумекс» в северной части Андаманского моря в Индийском океане. Они пройдут с 13 по 14 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Цель учений — «укрепление военно-морского сотрудничества, а также отработка вопросов обеспечения безопасности гражданского судоходства и морской экономической деятельности в морских районах Юго-Восточной Азии», следует из пресс-релиза, который приводит «Интерфакс».

От российской стороны будут задействованы фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Гремящий» и большой морской танкер «Борис Бутома». Командовать учениями будет капитан Алексей Ульяненко. Отряд кораблей прибыл в порт Тилава 10 ноября, сообщало посольство России в Мьянме.