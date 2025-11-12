Выдача кредитных карт в Челябинской области за год сократилась на 19,4%

За октябрь 2025 года жителям Челябинской области выдали 32,5 тыс. кредитных карт. Это на 19,4% меньше, чем в прошлом октябре, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам одобрили выдачу 1,3 млн кредиток. За год показатель упал на 25,2%. Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт зафиксирована в Москве (-36,1%), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (-30,5%), Санкт-Петербурге (-30%), Тульской области (-29,2%) и Красноярском крае (-27,6%). При этом максимальное количество таких платежных инструментов получили жители Москвы (98,7 тыс. ед.), Московской области (84,1 тыс. ед.), Краснодарского края (62,9 тыс. ед.), Санкт-Петербурга (55,2 тыс. ед.) и Свердловской области (42,7 тыс. ед.).

Объем лимитов по кредитным картам, выданным в октябре 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 43,5% и составил 116,6 млрд руб. Но к предыдущему месяцу показатель вырос на 6,6%.

Виталина Ярховска